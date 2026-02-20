LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「GoGoセール」を2月19日正午から20日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上が割引、さらにオンラインカード決済で10％がポイントアップとなる。5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、小田急ホテルセンチュリーサザンタワーが23,402円から、シタディーン新宿東京が17,440円から