カペラＳを５馬身差で圧勝し、ドバイ・ゴールデンシャヒーン・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・ダート１２００メートル）で海外Ｇ１初制覇を目指すテーオーエルビス（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ヴォラタイル）が、新たにクリスチャン・デムーロ騎手＝イタリア＝とコンビを組むことになった。高柳大調教師が２月２０日、明かした。「状態はよさそうです。ひと回り大きくなって、短距離ダートぽい体になってきました」と