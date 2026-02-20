巨人・山崎伊織投手（２７）が２０日、チームのオープン戦開幕となる２１日・ヤクルト戦（那覇）に向けて那覇キャンプで最終調整。先発で２回を投げる予定で「いろいろ（テーマは）あるんですけど、まずは元気にしっかりと投げている姿を見ていただけたらなと思います。去年（のＯＰ戦）はあんまり良くなかったので。監督には去年、その中で最後に『信じて（開幕ローテで）いってみようか』と言っていただいた。今年は何のあれも