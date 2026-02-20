巨人は那覇キャンプ第５クール２日目の２０日、ケース打撃で場面を設定、ヒットエンドランやバントを試み、守備走塁の練習も行った。無死一塁や１死一塁、無死一、二塁と場面を設定し、打撃投手の投球と同時に走者がスタート。松本剛外野手、荒巻悠内野手らもバントをするなど、進塁を目的としたメニューに取り組んだ。チームは昨季、リーグワーストの７８失策を喫し、５３盗塁はリーグ最下位で、成功率は５７％だった。秋季