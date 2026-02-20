昨年11月に発売された俳優・吉永小百合（80）の写真集『吉永小百合』（世界文化社）の重版が決定。これを記念して、直筆サイン本の店舗限定発売が決定し、きょう20日から予約を開始した。【別カット】浴衣がはだけて…美しすぎる吉永小百合本作は、稀代の写真家・篠山紀信さんが1972年から95年にかけて、時を超える究極の美をとらえた、詩情あふれる珠玉の写真群と、吉永の出演映画全124作品の軌跡おさめたもの。さらに、吉永