元イングランド代表FWアラン・スミス氏が、リーズでプレー時間の確保に苦戦している日本代表MF田中碧について言及した。現地時間19日、イギリスメディア『ヨークシャー・ポスト』が伝えている。2024年8月にリーズへと完全移籍で加入した田中は、2024−25シーズンにEFLチャンピオンシップ（イングランド2部リーグ）優勝に大きく貢献。今季からは自身のキャリアで初となるプレミアリーグに挑戦している。だが、EFLチャンピオンシ