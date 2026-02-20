浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」は3日目を迎えた。4Rはスタートを決めた新井日和（23＝伊勢崎）が2周目で先頭を奪い、そこからは後続を引き離して独り旅。今節2勝目を挙げた。「2日目、空回りしたので慎重にスタートを切ったのが良かった」と勝因を挙げた新井。「試走から感じは良かった。逃げて自分のコースを走れればと思っていた。後ろが離れていることは分からなかった」心の支えになってくれる友人が