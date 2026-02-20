【ソウル共同】韓国メディアは20日、在韓米軍のF16戦闘機約10機が18日に黄海上の中国の防空識別圏近くで訓練をし、中国が戦闘機を出撃させたと報じた。米中の戦闘機が一時対峙し、緊張が高まったとしている。聯合ニュースによると、在韓米軍の戦闘機が中国の防空識別圏付近で独自に訓練するのは異例。中国をけん制するためだとの見方が出ている。F16は18日、ソウル南方の烏山基地を出発。中国の防空識別圏に近づくと、中国側も