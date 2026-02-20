◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第３節水戸―千葉（２２日・Ｋｓスタ）１７年ぶりＪ１の舞台に挑む千葉は２０日、オンラインで２２日のアウェー水戸戦に向けた会見を行った。ここまで２試合は浦和に０−２、川崎とは０−０からＰＫ戦で敗れ、無得点で連敗。勝てばＪ１の舞台で５９３６日ぶりの勝利となる。小林慶行監督は今季初勝利へ「一戦一戦成長していく姿を見せたい」と意気込んだ。相手の水戸とはＪ２時代を含めて１７