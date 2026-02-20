平和評議会の初会合に臨むトランプ米大統領＝19日/Saul Loeb/AFP/Getty Images（CNN）トランプ米大統領がイランに対してレッドライン（越えてはならない一線）を宣言してから1カ月以上が経過した。トランプ氏は、イランが抗議者を撃てば「痛いところを強烈に攻撃する」と述べた。抗議者らに対しては「支援が向かっている」と思って抗議を続けるよう呼びかけた。トランプ氏はそれらの約束を果たしていない。1月中旬に「殺害は止まっ