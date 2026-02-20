サンフレッチェ広島は20日、MFトルガイ・アルスランが治療のためにドイツへ一時帰国したことをクラブ公式サイト上で報告した。広島のクラブ公式サイトは「サンフレッチェ広島所属のトルガイ・アルスラン選手が治療のため、2月17日（火）に、ドイツへ一時帰国しましたので、お知らせいたします」と発表。帰国の理由は「左ヒラメ筋損傷による治療のため」とのことで、再来日については「3月上旬を予定しています」と伝えている。