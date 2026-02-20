G−DRAGONの初中東公演を現地主要メディアが特集した。17日にアラブ首長国連邦（UAE）ドバイのメディアシティ・アンフィシアターで開催された「KRAZY SUPER CONCERT」にメインアーティストとして出演した。今回のステージは、初めて中東地域で披露した公式公演。米国の音楽専門メディア・ビルボードは、同イベントのグローバル展開を取り上げ、G−DRAGONに注目した。米国の経済紙フォーブスも、K−POP代表アーティストの市場影響力