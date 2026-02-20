【モデルプレス＝2026/02/20】ABEMAの次世代のスター美容師を発掘するオーディション番組『恋髪オーディション』（毎週土曜よる9時〜）の公式Instagramが2月18日に更新された。お笑いカルテット・ぼる塾のきりやはるかのイメージチェンジした姿が公開され、反響が集まっている。【写真】31歳美女芸人「アイドルみたい」“別人級”イメチェン姿◆ぼる塾・きりやはるか、別人級ピンクヘア披露投稿では「ぼる塾きりやはるか、衝撃ピン