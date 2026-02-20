東京･南青山の閑静な街並みの中に、異彩を放つパティスリーがある。低糖質やアレルギー対応といった健康志向の文脈で語られることの多い要素を前面に打ち出しながら、食味と事業性の両立で存在感を高めているのがBEYOND SWEETSだ。2025年のクリスマス商戦は、ケーキの受注数が前年比6倍に伸長した。ECのリピート購入率は7割を超え、全国へ顧客層を広げている。ブランドを率いるB&Hの島村ピコ可奈社長は「食事制限がある方だけ