K-POP界で、注目の“カムバックラッシュ”が始まる。2月下旬、K-POPの過去・現在・未来を象徴するガールズグループが、わずか4日間隔で相次いでカムバックする。【注目】BLACKPINK、“解散”が語られるワケ“第3世代の女王”BLACKPINKから、“第4世代のリーダー”IVE、そして“第5世代ルーキー”Hearts2Heartsまで、各世代を代表するグループがそれぞれのカラーを携え、新たなステージを披露する。“第5世代ルーキー”Hearts2Heart