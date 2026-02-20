メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県熊野市で春の訪れを告げる「バイカオウレン」の花が、見頃を迎えています。 バイカオウレンはキンポウゲ科の多年草で、木の根元や石垣など苔の生えた場所に群生し、梅の花に似ていることからその名がついたと言われています。 白い花びらに見える部分は「がく」で、中心にある直径1mmほどの黄色い部分が「花」です。 熊野市神川町にある「瀧神社」ではバイカオウレンが群生していて