【ユウカ（体操服）】 予約期間：2月20日～3月4日 ※予定数に達し次第受付終了 3月 再販予定 価格：19,800円 マックスファクトリーは、フィギュア「ユウカ（体操服）」を3月に再販する。予約期間は3月4日まで。価格は19,800円。 本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、ミレニアムサイエ