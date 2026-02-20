明日21日(土)からの3連休、東海地方は日中は晴れて、行楽日和が続きそうです。気温は大幅に上がり、春本番の陽気となるでしょう。服装選びやスギ花粉の飛散にも注意してください。連休明けの24日(火)以降は、短い周期で雨が降り、恵みの雨となりそうです。今日20日(金)はスッキリしない今日20日(金)の東海地方は、雲が広がっていますが、日差しが届く所が多くなっています。午後は、気圧の谷の影響で、雲が多くなりそうです。一部