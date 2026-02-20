詩人の伊藤比呂美さんによる『婦人公論』の連載「猫婆犬婆（ねこばばあいぬばばあ）」。伊藤さんが熊本で犬3匹（クレイマー、チトー、ニコ）、猫3匹（メイ、テイラー、エリック）と暮らす日常を綴ります。今回は「旅の疲れ」です（画：一ノ関圭）* * * * * * *二十五日間、家を離れて巡業していた。この円安にわざわざヨーロッパに行き、ナニあたしが最初に海外に出たときは一ドル二百四十円だったなどとうそぶきつつ、国から国