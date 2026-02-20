BIGBANGのD-LITE（ディライト／DAESUNG）が、1月31日、2月1日の2日間にわたって、大阪・Asueアリーナ大阪にて『D-LITE 2025 ASIA TOUR: D's WAVE ENCORE -JAPAN』を開催した。【ライブ写真】悔しい想いも吐露しつつ…歌声を響かせるBIGBAMG・D-LITE昨年4月からミニ・アルバム『D’s WAVE』を引っ提げ、日本を含むアジア各国を巡ってツアーを行ってきたD-LITE。今回はそのツアーの“アンコール公演”となったが、昨年12月に発売