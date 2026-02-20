プロ野球巨人は20日、3月14日のファーム・リーグ開幕戦、巨人―オイシックス戦（ジャイアンツタウンスタジアム）に、M-1グランプリ2025チャンピオンのお笑いコンビ「たくろう」が来場することが決まったと発表した。試合前のグラウンドで巨人に関連した漫才を披露。東京ドームの1軍戦での始球式実施権をかけた「ストライクチャレンジ」も行う。赤木は大の巨人ファンとして知られ、今季から石井琢朗2軍監督が就任した縁もあり、