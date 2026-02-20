経済ジャーナリストの荻原博子さんが、お金に関するお得な情報をわかりやすく解説する新連載「トクする！荻原博子のマネーNEWS」。今回は「補助金を活用してスマホを使いこなす」です。（イラスト：さかがわ成美「婦人公論」2026年２月号より掲載）この記事のすべての写真を見る* * * * * * *補助金を活用してスマホを使いこなす高齢者を対象に、スマホの購入費を補助する自治体が増えています。東京都世田谷区では、初めてスマ