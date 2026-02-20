お笑いコンビ・たんぽぽの川村エミコさんが、東京・新橋のとっとり・おかやま新橋館で行われた『たんぽぽ 川村エミコも巡った岡山県の名湯「おかやま美作三湯めぐり」記者発表会』に登壇しました。【写真を見る】【たんぽぽ ・川村エミコ】通算150湯超え 温泉ソムリエの楽しみ方を伝授「ありのまま地球をありがとう！」「美作三湯」は岡山県北部に位置する「湯原(ゆばら)」「奥津(おくつ)」「湯郷(ゆのごう)」からなる温泉郷です。