ドジャースの球団公式インスタグラムが19日（日本時間20日）に更新され、大谷翔平投手（31）、山本由伸投手（27）、佐々木朗希投手（24）の日本人トリオの集合写真が公開された。チームはこの日、公式写真撮影日である「フォトデー」を迎え、各選手が試合の日に球場で流れる自己紹介VTRなどの撮影のためユニホーム姿でカメラに納まった。球団公式インスタグラムでは日本人トリオが揃ってグラブを持ち、笑みを見せる写真のほ