タレント今田耕司（59）が20日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。ショートムービーの撮影で冷や汗をかいた出来事を語った。今田は、1966年生まれのミュージシャンが集うライブイベント「ROOTS66」で流れるショートムービーの撮影に参加したことを報告。イベントには小泉今日子、トータス松本、斉藤和義らが出演予定で「僕も1966年生まれということで。高校の同級生4人