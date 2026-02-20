時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは福岡県の50代の方からのお便り。ある日、美術館の自由に絵をかいて良いガラス窓で見つけた、17歳の女子高生からのおすすめ本。どんな本かと、手に取ってみると――。* * * * * * *JKからの伝言私の住んでいる市