プロダンスチームCHANGE RAPTURESのダンサー、ITTON（いっとん）が20日、X（旧ツイッター）を更新。椎間板ヘルニアの悪化により救急搬送されたことを明かした。「ヘルニアが悪化したため当分踊ることができない状態になってしまいました」と書き出し、「今週の月曜日に急に右股関節が痛み出し、立てないくらいにまでなってしまって救急車で病院へ搬送されました」と報告。「その病院で検査の為入院してましたがより詳しく検査する