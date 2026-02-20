お笑い芸人のキンタロー。さんは2月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。俳優の松本まりかさんの物まねを披露しました。【写真】キンタロー。の物まねに松本まりかが反応「怒らずに喜んでくれるまりか様、神様」キンタロー。さんは「緊急で回しました『常に努力を怠らない、自分に厳しい松本まりか様』」とつづり、1本の動画を投稿。松本さんのインスタライブを再現した物まねを披露しています。カメラに向かって「ん…きつくなっ