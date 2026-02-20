現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、2026年1月17日に回答があった神奈川県在住70歳男性のケースをご紹介します。回答者プロフィール回答者本人：70歳男性同居家族構成：本人、妻（63歳）住居形態：賃貸居住地：神奈川県リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の年収：600万円現在の預貯金：500万円、リスク資産：0円これまでの年金加入期間：国民年金480