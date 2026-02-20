ロサンゼルス・ドジャース公式Instagramは2月20日、投稿を更新。日本人投手として初の2025年ワールドシリーズMVPに輝いた山本由伸選手の動画を公開しました。【動画】山本由伸の写真撮影の様子「Yoshi my sweet prince」同アカウントは「Photo Day with the World Series MVP（ワールドシリーズMVPの写真撮影の日）」とつづり、1本の動画を投稿。スタジオ内や屋外でさまざまなカットを撮影する山本選手の姿が収められています。撮