Photo: SUMA-KIYO iPhoneをピタッと重ねるだけで給電が始まるワイヤレス充電器。車内での使用にもぴったりのアイテムで、筆者も長年マイカーで愛用してきました。ただ、その利便性と引き換えに、有線ケーブルに比べて充電に時間がかかってしまうのがネック。短時間の移動では、目的地に到着してもバッテリーが十分に回復していないことがありました。ケーブル充電に匹敵、脅威の25W