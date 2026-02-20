3月2日（月）の“ミニーマウスの日”を記念した新コレクションが、2月27日（金）から、全国の「ディズニーストア」店舗で発売。それに先駆け、2月24日（火）より、ディズニーフラッグシップ東京と東京ディズニーリゾート店および公式オンラインストアで順次販売される。【写真】ハート形のペンライトを振るミッキーもかわいい！「ミニーマウスの日」新コレクション一覧■ミッキーはミニーを全力応援！今回登場する「MINNIE D