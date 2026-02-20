英メディアは19日、チャールズ国王の弟で少女への性的虐待疑惑で「王子」の称号をはく奪されていたアンドルー・マウントバッテン＝ウィンザー元王子（66）を英警察が逮捕したと報じた。警察は同日夜に元王子を釈放したが捜査を続けている。元王子は性的人身売買の罪で起訴され勾留中の2019年に自殺した米国の富豪ジェフリー・エプスタイン元被告に対し、英国の機密情報を漏えいした疑いがあるとみられる。