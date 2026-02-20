フェイエノールトの日本代表FW上田綺世は今シーズン、エールディビジ21試合で、リーグトップの18ゴールをマークしている。だが、シーズン前半は驚異的なペースでネットを揺らしてきたものの、途中で急失速。12月６日のズォーレ戦以来、約２か月半も得点がない。そんななか、クラブの専門サイト『FR12.NL』は２月19日、「上田が75日間無得点。関係者が移籍の噂を否定」と見出しを打った記事を掲載。次のように報じた。「ウエ