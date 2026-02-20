警察庁とＪＡＦが調査した後部座席のシートベルト着用率が発表され、県内では半分以上が一般道でシートベルトを着用していないことがわかりました。 警察庁とＪＡＦが県内３２カ所で調査を実施したところ、後部座席でのシートベルト着用率は高速道路などで７４．９％、一方一般道では半分以下の４５．２％と低い着用率であることがわかりました。 ＪＡＦによりますとシートベルトを着用せずに衝突すると