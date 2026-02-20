東広島市の住宅が放火され男性が殺害された事件で、現場から逃げ出した妻が「犯人に家の包丁で脅された」と警察に話していたことが分かりました。 １６日未明、東広島市黒瀬春日野の住宅が放火され、この家に住むリフォーム会社社長の川本健一さん（４９）が殺害されているのが見つかりました。 近隣住民への取材で川本さんの妻が警察に「犯人に家の包丁で脅された」と話していたことが分かりました。 「家の包丁」につい