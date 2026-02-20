空輸することで鮮度そのままで関西でも楽しんでもらおうと、新鮮な県産品が20日朝に長崎空港を出発しました。 長崎名物の白鉄火巻きや、朝に雲仙市で採れたイチゴなどの県産品が飛行機に積み込まれていきます。 向かう先は大阪・伊丹空港。 飛行機による高速輸送のメリットを生かして、鮮度そのままの県産品を関西でも楽しんでもらおうと、日本航空とジェイエアが企画した「ITAMI空の市」にあわせ、空の便