ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を国内でライブ配信するNetflixが13日に公開したB'zの稲葉浩志が歌う大会応援ソング「タッチ」が反響を呼んでいる。YouTubeでは1週間で300万回再生を突破。「中毒過ぎてヤバい」「これはバズる」などの声が寄せられている。【動画】「中毒過ぎてヤバい」反響を呼んでいる稲葉浩志カバーの「タッチ」公開された動画では、稲葉がカバーする「タッチ」が過去の大会映像とともに流れる。