【キーウ共同】ウクライナのパラリンピック委員会は19日、自国の選手団がミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの開会式をボイコットすると発表した。国際パラリンピック委員会がロシアの選手に出場権を付与したことに反発した。