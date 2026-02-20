ミラノ・コルティナ冬季五輪は１９日（日本時間２０日朝）、フィギュアスケートの女子フリーで中井亜美選手（１７）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダルを獲得した。中井選手が小学校時代に通った新潟市中央区の市アイスアリーナには２０日早朝、市内のスケートクラブ関係者ら約７０人が集まり、画面越しに声援を送った。銅メダル獲得が決まると、クラブの後輩たちがくす玉を割って祝福。中井選手を小学６年まで指導した渡部