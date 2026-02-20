俳優武田鉄矢（76）が20日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルで銅メダルに輝いた中井亜美についてコメントした。フリーの最終滑走者として登場して演技直後に首を傾げて、演技に満足しないようなポーズをみせたことについてMC谷原章介が「まだまだ先を見据えてますよ」と話しかけた。武田は「そ、そうですね、悔しさが今出せるっていうこ