昨年9月、ウェストミンスター大聖堂から出る際に言葉を交わすチャールズ国王（右）とアンドルー元王子/Toby Melville/Reutersロンドン（CNN）英チャールズ国王からの声明は、迅速にして簡潔なものだった。そこには当局に対する「全面的かつ心からの支援と協力」の表明に加え、「法があるべき形で適用されなくてはならない」とも記されていた。この数時間前、国王の弟は王室が所有するサンドリンガムの自宅で逮捕されていた。物議を