アメリカＪＣＣ２着のドゥラドーレス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）は、次走は金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル）へ向かう。社台グループオーナーズが２０日までにホームページで発表した。同馬は重賞で４戦連続２着と惜しいレースが続いている。前走後は放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整され、２０日に美浦トレセンへ帰厩した。