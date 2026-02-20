【ポケピース POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD】 3月6日より順次開催予定 ヴィレッジヴァンガードは、POP UP STORE「ポケピース POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD」を3月より全国各地にて順次開催する。 「ポケピース POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD」はポケモンたちの“ピース”な暮らしを描いたポケピースをテーマにしたPOP UP STORE。ハ&