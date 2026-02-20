俳優の木村拓哉が２０日、フジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜・前９時５０分）にゲスト出演。ミラノ・コルティナ五輪の感想を語り、“キムタク節”をさく裂させた。フィギュアスケート女子フリーを特集。銀メダルに輝いた坂本花織らの演技を放送した。ＶＴＲを真剣に見るキムタクの様子がワイプに映る。「坂本選手もおっしゃってましたけど、銀メダルで悔しいって思えることが成長っていうのが、すごい世界っていうか。