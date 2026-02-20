ＪＲＡは２０日、蓑島靖典騎手＝美浦・フリー＝が２１日から美浦・武市康男厩舎の所属へ変更になると発表した。蓑島騎手は０１年にデビュー。１０年の中山大障害・Ｊ・Ｇ１をバシケーンで制するなど、障害重賞３勝を挙げている。