歌手の浜崎あゆみさんが2026年2月20日にインスタグラムのストーリーズを更新し、愛犬の「だんご」が急性肺水腫になってしまったことを明かした。「自宅に高濃度酸素カプセルを設置」浜崎さんはストーリーズで、「実はだんごが急性の肺水腫になり入院していました」と愛犬の状況を告白。一時は獣医師から「ご家族の皆様は覚悟しておいて下さい」と言われたことも明かした。一方、浜崎さんは愛犬の性格について「ビビりで超センシテ