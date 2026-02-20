おととし、出水市の肥薩おれんじ鉄道・野田郷駅で起きた列車の脱線事故について、国の運輸安全委員会は、枕木の損傷でレールの幅が広がっていたことが原因とする調査結果を公表しました。 この事故はおととし9月、出水市にある肥薩おれんじ鉄道・野田郷駅で、八代発・川内行きの1両編成の列車が脱線したものです。損傷した枕木が多く、レールを固定する力が弱まる 乗客・乗員あわせて12人にけがはありませんでしたが