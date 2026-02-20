²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¡Ú¿Íµ¤¤ÈÇÛÅö¡Û ①¿Íµ¤¤Ï¡Î£²¡¦£²¡¦£°¡¦£¶¡Ï¤ÈµÚÂèÅÀ¡£②¿Íµ¤¡Î£²¡¦£°¡¦£±¡¦£·¡Ï¡¢③¿Íµ¤¡Î£²¡¦£±¡¦£°¡¦£·¡Ï¡¢④¿Íµ¤¡Î£³¡¦£±¡¦£±¡¦£µ¡Ï¤È£±ÃåÇÏ¤Ï¤Û¤Ü①～④¿Íµ¤¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ ⑥～⑩¿Íµ¤¡Î£°¡¦£µ¡¦£³¡¦42¡Ï¤ÈÌ¤¾¡Íø¤Ê¤¬¤é£²Ãå¤ÏÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤ë¡£ ²¼°Ì¿Íµ¤¤Î¹¥Áö¤â¤¢¤ë¤¬¡¢£²·å¿Íµ¤ÇÏ¤ÎÏ¢ÂÐ¤Ï£³Îã¤Î¤ß¡£¥íー¥«¥ë¤Î¥Ï¥ó¥ÇÀï¤Ê¤¬¤é¾å°Ì¿Íµ¤¤¬¶¯¤¤¡£ ÇÏ