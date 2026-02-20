あいおいとの合併は 「二人三脚」で 「まさにビジネスモデルの変革が迫られている局面を迎えている。2027年4月には合併を控えた、重要かつ歴史的な節目の年になる」─こう話すのは、三井住友海上火災保険次期社長の海山裕氏。 2026年1月30日、三井住友海上はトップ人事を発表した。4月1日付で社長の舩曵真一郎氏は会長、社長には専務執行役員の海山氏が昇格、会長の原典之氏は取締役に就く。なお、舩曵氏は引き続き、MS&